Foto di carabinieri

Partinico, scappa da un posto di blocco e investe una passante

10/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Scappa da un posto di blocco e investe una passante con lo scooter: succede a Partinico, nel Palermitano, dove i carabinieri hanno arrestato un 39enne. Che ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, fuga dopo un incidente con lesioni personali e inosservanza all’alt. Per non venire controllato, infatti, anziché accostare al segnale dei militari, l’uomo ha accelerato a bordo del suo mezzo, imboccando una strada contromano. Durante la fuga, però, ha perso il controllo del mezzo, investendo una passante, finita per terra. Il 39enne, anche stavolta, ha proseguito senza prestare soccorso alla donna. Mentre la vittima veniva soccorsa e trasportata in ospedale, per lui è scattata la ricerca. E, poi, l’arresto.

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