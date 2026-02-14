Non è un’intervista sportiva e non è una corsa contro il tempo. Passo libero è la rubrica di MeridioNews, curata dal giornalista Dario De Luca, che mette le parole in movimento: si corre, si cammina, si rallenta, mentre il dialogo prende forma. Il percorso cambia ogni volta, come l’ospite e i temi affrontati. Al centro restano le idee, le storie e i punti di vista che attraversano, di corsa, il territorio.

Chiara Pavan è la prima ospite di Passo libero. Nota al grande pubblico come volto del programma televisivo MasterChef Italia, è considerata una delle cheffe più innovative del panorama gastronomico italiano contemporaneo. Alla guida del ristorante Venissa, ha conquistato la stella Michelin e la stella verde Michelin, distinguendosi per una cucina etica e sostenibile. La sua filosofia valorizza il territorio della laguna veneziana, con un’attenzione rigorosa alla stagionalità e alla filiera corta, rendendola un punto di riferimento per la gastronomia ambientale in Italia. Abbiamo approfittato di una sua trasferta in Sicilia per correre insieme 16 chilometri, da Catania ad Acicastello. E scoprire anche quali profumi e sapori porterà via con sé dall’Isola.

Guarda la puntata completa anche su YouTube (QUI)