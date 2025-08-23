Prova a partire dall’aeroporto di Catania con un passaporto falso: arrestato un 42enne

23/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ha cercato di prendere un volo per Dublino presentando un passaporto contraffatto. Il tentativo di un passeggero cinese di 42 anni è fallito nel corso della verifica del documento effettuata dagli agenti della polizia all’aeroporto di Catania. L’uomo si è presentato con un biglietto aereo diretto alla capitale dell’Irlanda e si è messo in coda nell’area dei controlli dei passaporti. Giunto il suo turno, al momento di esibire il titolo di viaggio ha cercato di rifilare un passaporto ordinario giapponese in corso di validità. Il documento, per le sue fattezze complessive, ha subito insospettito gli agenti.

I poliziotti addetti al controllo documentale, prima delle procedure di imbarco, hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso, attraverso l’utilizzo di una specifica strumentazione elettronica di ultima generazione. I sospetti degli agenti si sono rivelati fondati dal momento che le operazioni tecniche di verifica sul passaporto presentato hanno consentito di rilevare diverse anomalie al punto da risultare contraffatto senza alcun dubbio. Il passeggero ha ammesso ai poliziotti le proprie responsabilità ed è stato arrestato per il reato di uso di documento valido per l’espatrio falso. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, l’ufficio immigrazione della questura sta curando le procedure finalizzate alla sua espulsione.

