Partita da Portopalo la Global Sumud Flotilla per Gaza

Dopo giorni di attesa e rinvii, ventiquattro imbarcazioni, tra cui la Familia Medeira e la Alma – già sottoposte a riparazioni dopo un attacco con droni – hanno finalmente lasciato le acque di Portopalo di Capo Passero, dando il via alla Global Sumud Flotilla. La flotta, composta anche da 18 imbarcazioni italiane, si unirà ad altre sei barche provenienti dalla Grecia per proseguire insieme verso Gaza, con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari tra cui farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità. La partenza è stata accompagnata da momenti simbolici e di sostegno alla causa palestinese: tra bandiere sventolanti, suoni di tromba e cori.