Foto di fobia.f sulla pagina Global Movement to Gaza Italia

Partita da Portopalo la Global Sumud Flotilla per Gaza

19/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo giorni di attesa e rinvii, ventiquattro imbarcazioni, tra cui la Familia Medeira e la Alma – già sottoposte a riparazioni dopo un attacco con droni – hanno finalmente lasciato le acque di Portopalo di Capo Passero, dando il via alla Global Sumud Flotilla. La flotta, composta anche da 18 imbarcazioni italiane, si unirà ad altre sei barche provenienti dalla Grecia per proseguire insieme verso Gaza, con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari tra cui farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità. La partenza è stata accompagnata da momenti simbolici e di sostegno alla causa palestinese: tra bandiere sventolanti, suoni di tromba e cori.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Venere in Vergine
di

La bella Venere, dopo aver illuminato il cielo dei dodici con la sua abbagliante presenza in Leone, ecco che adesso decide di riordinare i sentimenti e farsi un po’ più concreta e oggettiva nel segno della Vergine, dove trova il terreno ideale per costruire dialoghi, garanzie e solidità in amore. ARIETEVenere dismette il suo trigono […]

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]