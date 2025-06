Parcheggiatori abusivi tra il lungomare e il centro: quattro sanzioni e due denunce a Catania

I carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle zone più frequentate della città, come il lungomare e il centro. Durante un servizio straordinario, due uomini di 26 e 29 anni, già sanzionati in passato, sono stati denunciati per recidiva. Altri due, di 52 e 46 anni, sorpresi nei pressi della villa Bellini, sono stati multati per 769 euro ciascuno. L’attività abusiva, spesso accompagnata da atteggiamenti minacciosi, compromette la sicurezza e la serenità di cittadini e turisti. I controlli proseguiranno per tutta l’estate, per restituire legalità e decoro agli spazi pubblici.