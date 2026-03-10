Ha provato a scappare tra le vie del centro alla vista della volante della polizia, ma è stato raggiunto e arrestato poco dopo. Protagonista della vicenda un parcheggiatore abusivo di 27 anni, fermato dagli agenti a Catania per aver violato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto.

L’intervento della polizia e il parcheggiatore abusivo recidivo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane – già noto alle forze dell’ordine e recidivo in questo tipo di attività – stava esercitando l’attività illecita quando ha notato l’arrivo della pattuglia. A quel punto avrebbe tentato di dileguarsi a piedi tra le strade del quartiere, ma è stato subito rincorso e bloccato dai poliziotti. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il 27enne era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, che tra le prescrizioni prevede anche l’obbligo di permanenza a casa nelle ore notturne. La sua presenza in strada è stata quindi ritenuta una violazione delle disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Per questo motivo l’uomo è stato arrestato. Durante la perquisizione personale è stato inoltre trovato in possesso di una dose di marijuana. Il giovane è stato quindi segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.