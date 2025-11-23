Pane trapanese, pizza rianata e cous cous: arriva il marchio di originalità (dagli ingredienti alle ricette)

23/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Il pane trapanese, la pizza rianata e il cous cous. Anzi, il cuscusu. Tre simboli della provincia siciliana, adesso riconosciuti. Il Comune di Trapani ha infatti adottato i primi tre disciplinari De.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine). Uno strumento per valorizzare le produzioni tipiche locali, ma anche il ruolo e le professionalità delle imprese artigiane del territorio comunale, custodi di quelle tradizioni. Ogni disciplinare stabilisce requisiti e condizioni necessarie affinché i prodotti possano essere riconosciuti e commercializzati con la certificazione De.C.O. E ogni documento contiene anche riferimenti storici, materie prime da utilizzare, modalità di preparazione e trasformazione, e indicazioni sulla commercializzazione.

Presto il registro De.C.O. Trapani Western Sicily

Il marchio De.C.O. istituito dal Comune di Trapani
Il marchio De.C.O. istituito dal Comune di Trapani

Con l’adozione di questo strumento, si tenderà così ad attestare l’origine del prodotto e i produttori verranno inseriti in appositi registri. Sarà lo Sportello unico Attività produttive del Comune di Trapani a gestire il registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono le De.C.O. Trapani Western Sicily. L’iscrizione nel registro varrà ad attestare la tipicità del prodotto o la sua tradizionale lavorazione, la composizione e le di produzione, stabilite appunto dal disciplinare. E le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il marchio De.C.O. L’assessore comunale alle Politiche agricole Giuseppe Pellegrino e il sindaco Giacomo Tranchida affidano la loro soddisfazione a un post sul social network Facebook, sperando che, grazie alla De.C.O., venga valorizzata anche la produzione della materia prima: il grano duro siciliano utilizzato sia in forma di farina (per rianata e pane) che di semola (per il cuscusu).

Le ricadute per la filiera

La Cna di Trapani, tramite il suo segretario Giuseppe Cicala, esprime apprezzamento e una speranza: «Che anche gli altri Comuni della provincia intraprendano percorsi analoghi, così da promuovere e tutelare le rispettive tradizioni culinarie e rafforzare l’immagine agroalimentare del territorio». Ricordando come la Cna Sicilia abbia già avviato l’iter per il riconoscimento del cous cous trapanese come Specialità tradizionale garantita (STG). Un marchio comunitario che tutela ricette e metodi di lavorazione storicamente consolidati, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione internazionale e al rafforzamento della filiera produttiva locale. «Accrescendo la competitività del territorio, anche in chiave turistica», concludono.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze