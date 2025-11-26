Pallamano femminile Erice: due atlete convocate ai mondiali

Ci sarà anche un po’ di Sicilia – nello specifico Erice, il borgo del Trapanese – ai prossimi mondiali femminili di pallamano. Almeno nello spirito. Convocate infatti, dalle rispettive nazionali, due atlete che militano nella Handball Erice. Si tratta di Alexandra Do Nascimento e di Lucia Dalle Crode. Le atlete fanno parte del roaster della Pallamano AC Lifestyle Erice, attualmente al comando della serie A femminile. Una squadra che, in pochi anni sportivi di vita, ha scalato le gerarchie di questa disciplina sportiva.

La brasiliana Alexandra Do Nascimento e l’argentina Lucia Dalle Crode

Alla sua ottava partecipazione mondiale, la brasiliana Alexandra Do Nascimento è, di fatto, una vera icona sportiva del suo Paese. A 44 anni, la giocatrice ritornerà a calcare il parquet per i mondiali dopo l’ultima esperienza nel 2019 in Giappone. Un esempio di longevità sportiva e passione fuori dal comune, che normalmente si possono ammirare in campo per la Handball Erice. Per Lucia Dalle Crode si tratta, invece, della terza convocazione mondiale. L’ala argentina aveva già partecipato alle edizioni del 2021 e 2023.

Due atlete simbolo

Due atlete che, virtualmente, trasportano Erice e la Sicilia ai mondiali femminili: simbolo dell’ottimo lavoro che la squadra ericina sta svolgendo. Ovvia la soddisfazione da parte di tutto lo staff dirigenziale e sportivo della squadra, ai vertici della pallamano nazionale e impegnata anche in European Cup. Ed emozione è stata espressa anche dalle stesse atlete. «Avere l’opportunità di giocare il mio ottavo campionato del mondo è davvero incredibile – dice Alexandra Do Nascimento, terzino Ac Life Style Erice – Ringrazio il mio club, Erice, le mie compagne di squadra e la società che ha creduto in me, aiutandomi a scrivere un’altra pagina della mia storia nella pallamano femminile». «Sto vivendo questi giorni che precedono i mondiali con tranquillità e facendo attenzione ai carichi fisici – le fa eco la collega, Lucia Dalle Crode -. Voglio arrivare nelle migliori condizioni possibili alla competizione».

Esperienza e ispirazione

Entrambe con obiettivi chiari. Da parte di Alexandra Do Nascimento portare, innanzitutto, la propria esperienza a supporto della nazionale. Quella brasiliana. Ma il pensiero di Do Nascimento rimane anche ancorato alla Sicilia: «Spero che le giovani di Erice comprendano quanto sia importante poter osservare da vicino giocatrici di livello – continua -. Nel nostro team abbiamo Chana Masson, prima giocatrice brasiliana di pallamano a giocare in Europa, e Sandy Barbosa, con curriculum ed esperienza straordinari. E Abbiamo anche Lucia Dalle Crode, nostro fiore all’occhiello. Spero che le atlete di Erice comprendano la grandezza di queste giocatrici e accolgano con entusiasmo la loro presenza, traendone ispirazione». «Il mio obiettivo è essere funzionale alla squadra – commenta Dalle Crode, riferendosi alla nazionale argentina -. Sono pronta a ritornare, poi, concentrata per le competizioni di club che ci aspettano». Per entrambe, l’esordio in campo sarà giovedì e venerdì di questa settimana.