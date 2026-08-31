Palermo, allo Zen i funerali della bimba morta per difterite

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Si chiude con l’ultimo saluto al funerale celebrato oggi allo Zen di Palermo, il caso della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni per difterite. A officiare la funzione nella chiesa di San Filippo Neri è stato il parroco dello Zen Giovanni Giannalia. «La nostra comunità parrocchiale si è fatta subito vicino alla famiglia. Il peso, anche mediatico, si è abbattuto sulla famiglia – sottolinea il sacerdote – e l’ha fatta chiudere a riccio. Cercate di consolarli e supportarli». Il riferimento è alla polemica scoppiata dopo la morte della piccola, a proposito della mancata vaccinazione per una scelta dei genitori.

L’autopsia e l’inchiesta

L’autopsia sul corpo della piccola, intanto, ha confermato la causa della morte per una grave infezione da difterite. E si cerca di ricostruire l’esatta catena degli eventi che hanno portato alla tragedia. Elementi utili per l’aspetto giudiziario della vicenda. Che vede da un lato l’indagine sui genitori per omicidio colposo. E, dall’altro, la denuncia della coppia nei confronti degli otto medici dell’azienda sanitaria Arnas Civico che hanno visitato la bambina tra il 13 e il 19 agosto.