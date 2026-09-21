Previsioni meteo in Sicilia: cielo d’autunno instabile, specie su alcune zone

21/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Inizio d’autunno con meteo instabile in Sicilia: sono le previsioni del Centro meteorologico siciliano per questa settimana, dal 21 al 23 settembre. Già nel fine settimana si è assistito a qualche evento temporalesco, con rovesci anche oltre i 100mm di pioggia in poche ore. Una instabilità che, spiegano dal CMS, andrà ad attenuarsi. Ma, sottolineano, la Sicilia «si troverà lungo il bordo orientale di questa struttura anticiclonica, quindi più esposta ad un flusso di correnti ancora relativamente fresche ed instabili», specie nel pomeriggio. E con temperature in linea o anche al di sotto della media del periodo.

Le previsioni meteo per lunedì 21 settembre 2026

La settimana si apre con un cielo mattutino da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Con possibili piogge deboli sul settore tirrenico, durante l’intera giornata. Nuvole anche, nel corso delle ore, sulle aree interne e dei rilievi montuosi della Sicilia centrale ed orientale. Dove, avvertono dal CMS, si potrebbe assistere a rovesci e temporali, anche intensi. Venti da deboli a moderati; mari da poco mossi a localmente mossi; e temperature più fresche.

Le previsioni meteo per martedì 22 settembre 2026

La mattina di martedì il cielo è previsto ancora nuvoloso con possibili deboli piogge lungo il settore tirrenico della Sicilia. Condizioni che, nel pomeriggio, potrebbero estendersi anche alle aree interne della Sicilia centrale ed orientale, con rovesci e temporali. Migliorerà la sera, ma non per tutti. Dal Centro meteorologico siciliano avvertono i cittadini del Siracusano, che potrebbe sperimentare qualche temporale. Venti da deboli a moderati; mari da poco mossi a localmente mossi: e temperature in lieve aumento.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 settembre 2026

Il primo giorno d’autunno si presenterà con nuvole e possibili rovesci lungo il settore settentrionale dell’Isola. Per poi intensificarsi sulle aree interne, anche fino al settore sud occidentale della Sicilia. Ma in serata, secondo le previsioni del CMS, potranno sperimentarsi ampie schiarite. Venti da deboli a moderati; mari generalmente poco mossi, eccetto mar Ionio e Canale di Sicilia localmente mossi; e temperature stabili.

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