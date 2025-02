Palermo, padre e figlio vanno in tribunale con due coltelli: denunciati

Vanno in tribunale e ognuno porta con sé un coltello. Oggi un ragazzo imputato per furto aggravato si è presentato al tribunale per i minorenni di Palermo con un coltello. L’arma è stata trovata durante i controlli che vengono effettuati all’ingresso del tribunale. Anche il padre del ragazzo, che lo accompagnava, aveva con sé un coltello. I due coltelli sono stati sequestrati e i due sono stati denunciati.