Palermo, tre giovani feriti dallo scoppio di petardi: sono ricoverati al Policlinico

Tre giovani sono finiti in ospedale per ferite causate dallo scoppio di petardi. Oltre al 16enne di Palazzo Adriano – che avrebbe anche rischiato di perdere alcune dita di una mano – al Policlinico di Palermo sono ricoverati altri tre giovani feriti dallo scoppio di petardi: due sono di Palermo, uno di Piana degli Albanesi, Comune della provincia. I tre si sarebbero feriti il 24 dicembre e pare che, anche in questo caso, si tratti di petardi realizzati artigianalmente.