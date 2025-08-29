Palermo: sospesa Ztl in via Roma dal primo settembre

«Da alcuni giorni sono in corso i lavori di rifacimento dell’asfalto del Foro Italico, dall’altezza di Porta Felice fino a Sant’Erasmo. Stiamo dando ai palermitani una risposta importante per la sicurezza stradale su un tratto molto trafficato, anche dai pendolari. Per questa ragione, al fine di limitare i disagi alla circolazione in vista del definitivo rientro dalle vacanze estive, da lunedì, 1 settembre, sarà sospesa la Ztl diurna solo in via Roma in entrambe le direzioni e fino alla conclusione dei lavori».

Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha comunicato ai cittadini che la Ztl di via Roma sarà sospesa dal primo settembre, ma non è dato sapersi al momento quando sarà nuovamente attiva. Il sindaco, però, ci fa sapere che ci terrà aggiornati sui prossimi cantieri di manutenzione delle strade che partiranno a breve.