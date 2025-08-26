Palermo: sorpreso a spacciare a Ballarò, arrestato pusher 62enne

26/08/2025 di , Tempo di lettura 2 min

È di un arresto e nove denunce il bilancio di una serie di controlli effettuati nell’ultima settimana dai carabinieri di Palermo. Le manette sono scattate per un 62enne extracomunitario, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, transitando tra le vie del quartiere Ballarò, lo hanno notato mentre era con alcuni ragazzi che si sono rapidamente allontanati alla vista della pattuglia. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con 6 dosi di marijuana nascoste negli indumenti intimi e 300 euro ritenuti provento di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila dei carabinieri di Palermo Villagrazia, ha permesso di trovare dietro un mobile della stanza da letto, altre 50 dosi della stessa sostanza. Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sempre i carabinieri, supportati dal personale della ditta Forensic Lab Service, hanno controllato 127 persone e 81 veicoli. Sette sono state denunciate perché risultate positive all‘assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, un’altra per il possesso ingiustificato e non autorizzato di armi e oggetti atti ad offendere. Contestate violazioni al Codice della strada per oltre 15.000 euro. I carabinieri della stazione di Partanna Mondello, invece, hanno denunciato un 57enne residente a Carini per detenzione abusiva di armi e munizioni. Nella sua abitazione, infatti, i militari hanno trovato 13 cartucce calibro 12 che l’indagato deteneva senza alcun titolo.

Infine, i carabinieri e la polizia hanno denunciato un imprenditore di 53 anni, amministratore e gestore di un esercizio di ristorazione. Durante i controlli, è stato appurato che l’indagato senza autorizzazione, non solo aveva realizzato un gazebo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, ma deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione e aveva occupato circa 75 metri quadri di suolo pubblico, deturpando elementi architettonici di interesse storico e artistico. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo e al titolare sono state contestate sanzioni amministrative superiori a 4.700 euro. 

