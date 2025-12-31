Foto generica

Palermo. Scontro tra due auto e una minicar: sei feriti

31/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È di sei persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte in via Messina Marine, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare due auto e una minicar si sono scontrate nel tratto della statale 113 che porta a Ficarazzi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia municipale. Bisogna, infatti, effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I feriti sono un 35enne, alla guida di una Seat Marbella, che è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla. Necessarie le cure dei sanitari anche per un’altra persona che era insieme a lui e per un 17enne al volante della minicar. Sulla terza auto, una Fiat 500 L, invece, viaggiavano un 47enne, ricoverato in prognosi riservata in ospedale, il fratello di 51 anni e la sorella di 43.

