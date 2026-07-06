Palermo, aggredito e rapinato a Capodanno: tre arresti

06/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La scusa di una sigaretta e poi il furto del cellulare con calci e pugni: sono stati arrestati oggi i presunti autori di una rapina a Palermo, a Capodanno. Si tratta di tre persone di 19, 22 e 43 anni. Uno di loro, intorno alle 6 del mattino, aveva avvicinato un passante che passeggiava per via Maqueda con un amico, nei pressi di piazza Pretoria. Fingendo di chiedere una sigaretta, si era avvicinato insieme a uno dei complici, per poi gettarlo a terra con calci e pugni. Mentre il terzo del gruppo faceva da palo. Provocandogli un trauma cranico e lesioni al volto. Per poi strappare dalle mani della vittima il suo cellulare e fuggire. Sul caso ha indagato la polizia che, mostrando all’aggredito le foto dei tre sospettati, ha così confermato la loro identità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze