Palermo, aggredito e rapinato a Capodanno: tre arresti

La scusa di una sigaretta e poi il furto del cellulare con calci e pugni: sono stati arrestati oggi i presunti autori di una rapina a Palermo, a Capodanno. Si tratta di tre persone di 19, 22 e 43 anni. Uno di loro, intorno alle 6 del mattino, aveva avvicinato un passante che passeggiava per via Maqueda con un amico, nei pressi di piazza Pretoria. Fingendo di chiedere una sigaretta, si era avvicinato insieme a uno dei complici, per poi gettarlo a terra con calci e pugni. Mentre il terzo del gruppo faceva da palo. Provocandogli un trauma cranico e lesioni al volto. Per poi strappare dalle mani della vittima il suo cellulare e fuggire. Sul caso ha indagato la polizia che, mostrando all’aggredito le foto dei tre sospettati, ha così confermato la loro identità.