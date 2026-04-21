È arrivato il turno del quartiere Noce, anche qui infatti partirà il servizio di raccolta differenziata dal 29 maggio. Si concretizza così il settimo step della raccolta porta a porta della città di Palermo, grazie al finanziamento del programma PON-Metro – React Eu. Dal 27 aprile l’utenza riceverà a domicilio il il kit per la differenziata, comprensivo di materiale informativo, calendario e lettera di accompagnamento.

Per i condomini con più di otto unità abitative e per le utenze commerciali sono previsti bidoni carrellati dedicati. In questa operazione saranno coinvolti 20.000 residenti (7.850 famiglie) e 400 utenze commerciali. L’annuncio è stato dato questa mattina dal Comune e dalla Rap durante una conferenza stampa presso la sede di piazzetta Cairoli alla presenza dei maggiori consorzi di filiera con in testa il CONAI, il Consorzio Nazionale imballaggi che sta supportando operativamente la RAP nella fase di Start – Up e sulla comunicazione.

I facilitatori

La vera novità sta però nell’ingresso nella filiera della raccolta differenziata cittadina di una nuova figura: il facilitatore. Che avrà obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla cultura della differenziata, del riuso e del riciclo. Ma questa figure serviranno anche a spiegare materialmente ai palermitani come si differenziano i materiali ed il funzionamento del conferimento.

Alcuni di loro sono dei dipendenti di Rap altri sono volontari di Legambiente Sicilia. Si tratta di 22 operatori adeguatamente formati per il front-office e back-office e le attività sul territorio per la consegna delle attrezzature. Un passo avanti in attesa che il consiglio comunale di Palermo approvi il regolamento sui rifiuti – atteso da mesi – che consentirà di immettere in servizio anche gli ispettori ambientali per contrastare il diffuso fenomeno degli abbandoni.