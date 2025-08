Palermo: presidio davanti la prefettura, per chiedere più sicurezza e legalità in città

«Continua la richiesta iniziata nel giugno 2023 – dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima Circoscrizione – dai residenti e dai commercianti che chiedono, oramai da anni, un aumento del controllo del territorio attraverso percorsi dedicati e prevenzione. I numeri denunciati dai vari sindacati di polizia sono preoccupanti: 200 agenti delle forze dell’ordine in meno negli ultimi 5 anni e ancora 15 pattuglie in meno rispetto alle 25 di alcuni anni addietro. Sono numerosi i cittadini che hanno subito spaccate alle vetrine, rapine, furti e scippi, non va meglio ai turisti che continuano a subire rapine, violenze e molestie».

Ecco perché il 6 agosto, dalle ore 12 in poi, un gruppo di cittadini presidieranno davanti la prefettura per richiedere maggiore prevenzione, sicurezza e legalità per Palermo. Il presidio si terrà in concomitanza con la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. L’iniziativa è stata intrapresa dalle associazioni ed enti ecclesiastici, principalmente del centro storico.