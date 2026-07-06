Palermo, interrogato tutta la notte l’omicida del coinquilino in via Sampolo

06/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min


È durato tutta la notte l’interrogatorio di Francesco Cusumano, 38 anni, arrestato per l’omicidio, ieri, del suo coinquilino Francesco Spadaro, 53 anni, in via Sampolo 486, a Palermo. Dopo un’intera giornata per convincerlo a uscire dall’abitazione, che minacciava di far saltare in aria dopo avere aperto il gas, l’uomo è stato trasferito in caserma. Dov’è stato ascoltato dal magistrato di turno e dai carabinieri. Cusumano è stato arrestato in flagranza per omicidio volontario aggravato.

Le regole della convivenza finite a coltellate

Cusumano e Spadaro avrebbero iniziato a discutere per banali regole di convivenza: imposte dalla vittima e un terzo coinquilina all’omicida, a cui non stavano bene. Fin quando, intorno alle 11.30, il 38enne ha impugnato un coltello da cucina, uccidendo il coinquilino con diversi fendenti. Dopo di che si è barricato dentro la casa in via Sampolo, aprendo il gas. All’arrivo dei carabinieri, chiamati dai vicini che avevano sentito le urla e la puzza di gas, l’uomo ha minacciato di far saltare in aria l’intero condominio.

Dalla trattativa con l’omicida al gas tornato oggi

Gli operai di Amg Energia hanno subito provveduto a interrompere l’erogazione di gas in tutto lo stabile, Mentre gli altri abitanti venivano fatti uscire con l’aiuto dei vigili del fuoco e la strada chiusa al traffico. La trattativa tra l’omicida e i militari, con un facilitatore, è durata fino alle 18 circa. Quando Cusumano è stato portato in caserma e ascoltato per tutta la notte. Solo stamattina gli operai della ditta specializzata, dopo le verifiche di sicurezza, hanno riaperto l’alimentazione di gas per la palazzina.

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