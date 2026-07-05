Foto di carabinieri

Omicidio a Palermo, accoltellato un 53enne in uno stabile di via Sampolo

05/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Omicidio a Palermo, all’interno di un palazzo in via Sampolo. La vittima, secondo quanto trapelato è il 53enne Francesco Spataro, sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Alla base del gesto ci sarebbe una lite per questioni di futili motivi. L’autore del delitto sembrerebbe essere il coinquilino della vittima. All’interno dell’appartamento, che si trova al secondo piano risiederebbe anche una terza persona che però non era presente quando è scoppiata la lite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Con loro anche i vigili del fuoco, allertati per una fuga di gas.

Omicidio a Palermo: un 38enne barricato in casa

Secondo le ultime informazioni l’autore del delitto è un uomo di 38 anni con alcuni precedenti per maltrattamenti. Quest’ultimo si è barricato all’interno dell’appartamento, aprendo il gas. Non sono ancora del tutto chiari i contorni della vicenda su cui indagano i carabinieri che stanno cercando, attraverso un facilitatore, a convincere l’uomo a desistere. Alcuni abitanti dello stabile, nel frattempo evacuato per motivi di sicurezza dai vigili del fuoco, avevano avvisato le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla e l’odore di gas. La strada resta chiusa al traffico.

Aggiornamento delle 18.11 del 5 luglio 2027
Dopo diverse ore i carabinieri hanno fatto irruzione nello stabile e hanno arrestato il 38enne Francesco Mancuso. L’uomo si era barricato in casa e minacciava di fare saltare in aria il palazzo.

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