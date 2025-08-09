Palermo: A Munnizza Portatela, l’evento di sensibilizzazione nella spiaggia di Romagnolo

09/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La Costa Sud diventa protagonista di un evento volto a sensibilizzare i fruitori della spiaggia di Romagnolo a non lasciare i rifiuti in questa parte di territorio, già fortemente provata dal punto di vista ambientale. L’iniziativa, intitolata A Munnizza Portatela: non la lasciare in spiaggia, è stata organizzata dalla neonata commissione speciale Mare e Coste, in collaborazione con PlasticFree, Guardie Marine Nazionali, Sant’Erasmo Natilus, Medical Care, Legambiente Palermo Futura, Legambiente Circolo Mesogeo e Castelli Parco Maredolce. Durante la giornata sono distribuiti dei sacchetti ai cittadini, invitandoli a portare via i propri rifiuti e conferirli negli appositi cassonetti, promuovendo così un comportamento responsabile e rispettoso del territorio.

«Oggi la prima giornata è andata bene e siamo soddisfatti, perché la cittadinanza ha partecipato all’iniziativa – dichiara a Meridionews Giuseppe Federico, presidente della II Circoscrizione -. C’è anche chi ha preso il sacchetto e ha raccolto i rifiuti che c’erano in giro per la spiaggia, anche se l’obiettivo dell’iniziativa non era questo, ma quello di sensibilizzare le persone a portare via i propri rifiuti e non lasciarli in spiaggia. L’evento si svolgerà anche domani presso l’area demaniale ex bagni Petrucci e Virzì ed invitiamo la cittadinanza a partecipare. Ringraziamo le società RAP, Reset e SRR per aver fornito il materiale necessario e il supporto tecnico indispensabile alla realizzazione dell’evento».

I componenti della commissione Mare e Coste hanno dunque voluto sottolineare l’importanza di questa azione di promozione di una maggiore consapevolezza ambientale, auspicando al contempo che nelle prossime ordinanze relative al periodo di Ferragosto vengano inclusi anche gli arenili della zona sud della II Circoscrizione, al fine di garantire regole chiare e sicurezza durante la settimana più intensa dell’estate.

