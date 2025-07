Nasce a Palermo la commissione speciale Mare e Coste: «L’area sud non può essere più simbolo di degrado»

Monitorare, tutelare e valorizzare il nostro patrimonio costiero, con un’attenzione particolare verso l’area sud del litorale di Palermo, destinata nei prossimi anni a vivere trasformazioni profonde. Con questi obiettivi è nata nel capoluogo la commissione speciale Mare e Coste. «Tutto ciò deriva da una precisa richiesta del Consiglio di circoscrizione, perché la costa Sud è un po’ il nostro cavallo di battaglia – precisa Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione – Si parla tanto della riqualificazione della zona e dei quattro progetti che qui insistono: Romagnolo, il porticciolo della Bandita, il parco Sperone e il parco Libero Grassi. Insomma, una serie di lavori che stravolgeranno la città, ma molto spesso è mancato il confronto tra l’amministrazione centrale e i residenti, tanto è vero che sono nati anche dei comitati cittadini per interloquire con il Comune e presentare anche delle osservazioni su dei progetti».

Le cariche della particolare commissione sono già state affidate: presidente Alessandro Gandolfo, vicepresidente Giuseppe Piazzese, componenti Pasquale Tusa, Eugenio Marchese e Giuseppe Guaresi. Tutti loro, insieme alla presidenza della circoscrizione, saranno una voce unitaria dell’intero Consiglio. «Un organismo snello ma autorevole, che avrà il compito di vigilare sullo stato del nostro litorale, di dialogare con le associazioni e con i cittadini, e di farsi promotore di soluzioni concrete da presentare all’amministrazione» scrive il gruppo al termine delle nomine.

«Adesso abbiamo un problema, cioè l’accampamento dei rom sulla spiaggia del parco dello Sperone, in corrispondenza di via 27 Maggio – precisa la commissione a Meridionews –. Inoltre, stiamo ricreando il muro di Berlino per non far accedere più i mezzi sugli arenili, perché purtroppo alcuni palermitani incivili entrano in macchina e arrivano fino a lambire il mare. Perché poi naturalmente l’amministrazione comunale per adesso è concentrata sull’altra parte della città, cioè quella turistica, ma non per questo la zona Sud deve accollarsi tutto il degrado che arriva su questi litorali. Mancando il controllo, la sensazione è che qui sia terra di nessuno».

È bene anche ricordare che in questo punto della costa il mare non è ancora balneabile. Infatti, è ancora attivo un cantiere che nei prossimi tre anni consentirà di racchiudere tutti gli scarichi, e solo allora il mare potrà tornare ad essere balneabile. Però, allo stato attuale, il collettore fognario è ancora aperto, per cui è necessario stare molto attenti per evitare seri problemi di salute, ed è chiaro che coloro che fanno il bagno a mare adesso in quelle zone se ne assumono la responsabilità.

«Sarà una commissione che fungerà da collante tra il Consiglio della circoscrizione e l’amministrazione comunale, quindi sarà serbatoio di tutte quelle istanze che arrivano dal territorio. Sarà anche un occhio vigilante sulle opere che ci sono – sottolinea il presidente Alessandro Gandolfo –. Il mio obiettivo è quello di rendere questa parte di costa fruibile in toto. Perché bisogna interrompere questa situazione che esiste da trent’anni, in cui i palermitani residenti alla seconda circoscrizione sembrano litigati col mare. È necessario aprire questa finestra sul mare».

«Il compito di questa commissione può apparire semplice, ma in realtà c’è tanto da fare per facilitare quelli che sono gli interventi dell’amministrazione – chiarisce infine il vicepresidente della neonata Mare e Coste –. Trovo sia inutile dire che i piani e i quattro progetti dell’amministrazione sulla costa Sud prevedono che ci siano le osservazioni dei cittadini, ma in concreto quanti sono effettivamente quelli che valutano il progetto avendone piena contezza e predispongono delle eventuali osservazioni? Sono chiaramente pochi o nulli. Al contrario, il senso di questa commissione è anche quello di dare contezza a tutti i cittadini territorialmente impattati da ciò che sono questi progetti, in modo da poter eventualmente intervenire sugli stessi».