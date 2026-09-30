Limitazioni notturne sulla tangenziale ovest di Catania

30/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Limitazioni notturne lungo la tangenziale ovest di Catania per interventi sulla segnaletica stradale. Nelle notti dell’1 e del 2 ottobre, restringimenti in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Misterbianco e San Giovanni Galermo. Il transito sarà consentito solo sulla corsia libera dalle lavorazioni.

Le limitazioni sulla tangenziale di Catania

Per consentire interventi di modifica delle indicazioni riportate sui pannelli della segnaletica stradale, nelle notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre saranno in vigore limitazioni al transito lungo il raccordo autostradale 15 tangenziale ovest di Catania, tra gli svincoli di Misterbianco e San Giovanni Galermo.

Le attività riguardano i pannelli installati sui portali a bandiera a servizio del primo lotto della strada di collegamento tra la tangenziale ed Etna sud, per Misterbianco, San Pietro Clarenza, Belpasso e Nicolosi. I provvedimenti sono stati disposti su richiesta della Città metropolitana di Catania per consentire l’esecuzione degli interventi da parte dell’impresa affidataria.

Nel dettaglio, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, sarà chiusa la corsia di marcia, in tratti saltuari, tra il chilometro 5,850 e il chilometro 6,500 in direzione Siracusa. E tra il chilometro 7,750 e il chilometro 6,800 in direzione Messina. Durante le lavorazioni, la circolazione sarà consentita sulla corsia libera, con limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.

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