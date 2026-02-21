Foto generata con Ai

Palermo, ladro chiama i soccorsi e finge un’aggressione

21/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Quando a chiamare i soccorsi è lo stesso ladro: succede a Palermo, dove un 30enne pregiudicato si è fatto male, scivolando da una canaletta, dopo aver commesso un furto. Bisognoso di aiuto, ma dovendo giustificare il suo incidente, decide di fingere un’aggressione. L’inganno viene scoperto in pronto soccorso, dov’è stato ricoverato per una frattura al femore. Il racconto di una lite con ignoti per debiti di droga non pagati non ha convinto i carabinieri intervenuti. Che hanno iniziato degli accertamenti. la visione delle telecamere di sorveglianza della zona della presunta aggressione hanno fornito la conferma al sospetto: l’uomo si era arrampicato lungo una canaletta, cercando di entrare in un appartamento, ma ha perso l’equilibrio. Cadendo a terra e fratturandosi il femore. A quel punto, chiarita la dinamica, il 30enne è stato denunciato per tentato furto in abitazione.

