Scontro tra due auto a Palermo: sette persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata

Due auto si sono scontrate la notte scorsa a Palermo, all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio. L’impatto tra le due automobili – un’utilitaria e un suv – è stato molto violento. Il conducente della prima, un 21enne, è stato trasportato in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia: la sua prognosi è riservata. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sei persone, tutte tra i 19 e i 24 anni: anche loro sono state portate in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e per ricostruire la dinamica.