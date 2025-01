Incidente stradale a Palermo: auto contro il guard rail, gravissimo un 20enne

Foto di Dario De Luca

La sua auto ha sbattuto contro il guard rail in viale della Regione Siciliana, a Palermo. Un giovane di 20 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo un incidente stradale: la sua auto ha sbattuto contro il guard rail in viale Regione Siciliana, sulla strada che costeggia il carcere Pagliarelli, in direzione Catania. Il ragazzo è rimasto incastrato dentro la macchina, per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Il personale sanitario del 118 lo ha trasportato in codice rosso al Pronto soccorso. Dopo l’incidente, in quel tratto di strada si sono verificati importanti rallentamenti. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.