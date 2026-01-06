Palermo, incidente tra gazzella dei carabinieri e una Bmw: tre feriti

Foto archivio

Un grave incidente stradale ha coinvolto una macchina di servizio dei carabinieri la notte scorsa, a Palermo. La gazzella, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Bmw Z4 condotta da un giovane di 28 anni. Il bilancio finale è di tre persone ferite: si tratta del guidatore della Bmw e di due militari del nucleo radiomobile di Palermo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Viale Lazio e via Empedocle Restivo. Sul posto è intervenuto il 118.