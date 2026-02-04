Vigili del fuoco impegnati dalla tarda serata di ieri a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica che si trova in contrada Pistavecchia, vicino allo svincolo autostradale di Buonfornello. L’incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri.

Palermo, incendio in impianto di rifiuti plastici

Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne dell’impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti una ventina di vigili del fuoco e dieci mezzi. Il comune di Campofelice ha messo a disposizione un ulteriore rifornimento idrico. Non ci sono feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Pertanto, è stato chiuso il tratto della SS113 Settentrionale Sicula in entrambe le direzioni dal km 205,600 al km 207,800. Le deviazioni avvengono sulla A19. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.