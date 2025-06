Palermo, gruppo di sei giovanissimi aggredisce e rapina altri due minorenni

Rapina aggravata e aggressione: sono queste le accuse mosse verso un gruppo di 6 giovanissimi (tra i 16 e i 18 anni) che si sono scagliati contro altri due minorenni palermitani. La spiacevole situazione sarebbe avvenuta in viale Regina Elena, in zona non distante dallo stabilimento Charleston, in cui gli aggressori hanno avvicinato le due vittime, le avrebbero minacciate e poi avrebbero rubato al 15enne un cappellino di marca. A breve distanza, i due giovani aggrediti hanno incrociato un’auto della polizia di San Lorenzo e hanno raccontato agli agenti quanto accaduto. I poliziotti hanno poi intercettato due degli aggressori in viale Regina Elena, riconosciuti grazie alle descrizioni fornite dalle vittime. Uno dei due, appena maggiorenne, è stato arrestato, il secondo, minorenne, è stato denunciato piede libero. Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Ulteriori indagini sono in corso per risalire agli altri componenti del gruppo di aggressori.