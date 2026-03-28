Cento studenti e giovani lavoratori si sono riuniti stamattina, davanti il Teatro Massimo di Palermo, per manifestare contro lo spopolamento della Sicilia e la fuga dall’isola dei nostri giovani. Hanno marciato insieme con valigie alla mano per tutta la via Maqueda fino ai Quattro Canti in cui ci si è fermati per un momento di riflessione collettivo. Poi il corteo ha proseguito fino Al Fresco per un punto stampa.

L’iniziativa dal titolo La Sicilia che se ne va. Costruire un futuro per i giovani siciliani in Sicilia è stata organizzata da ORA! Sicilia, articolazione regionale del partito nazionale di estremo centro fondato dall’economista Michele Boldrin e dall’imprenditore Alberto Forchielli.

«L’estremo centro si contrappone a quello moderato. Perché noi vogliamo avallare tutte le riforme che troviamo sensate e ragionevoli, sia che vengano da sinistra sia da destra. Quindi estrema razionalità e coraggio di affrontare i veri problemi alla radice» ha spiegato a MeridioNews Carmelo Abate, membro del consiglio direttivo del neonato partito ORA!.