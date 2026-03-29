Palermo, 14 denunce per furto di energia elettrica tra Bonagia e Ciaculli

​Utenze disattivate sulla carta, ma funzionanti grazie agli allacci abusivi alla rete elettrica: è di 14 denunciati il bilancio dei controlli a Palermo, nei quartieri Bonagia e Ciaculli. I carabinieri, insieme ai tecnici di Enel, hanno condotto le verifiche in diversi complessi residenziali in via Felice Impastato e via Luigi Di Giovanni. Denunciando 14 persone, tra i 32 e i 79 anni, per furto aggravato: le loro abitazioni risultavano collegate alla rete di e-Distribuzione, ma senza alcun contratto di fornitura.