Palermo: furto ad anziana in un supermercato, denunciati coniugi

03/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi, ritenuta responsabile di un furto avvenuto lo scorso 20 dicembre all’interno di un supermercato di Carini.

Il furto del cellulare mentre la vittima faceva la spesa

Il colpo, messo a segno tra gli scaffali ai danni di una donna anziana, intenta a fare la spesa, riguardava il furto di un telefono cellulare. Un’azione che non è sfuggita all’occhio elettronico del sistema di videosorveglianza. La visione delle immagini ha consentito di ricostruire l’intera dinamica dei fatti e di risalire ai responsabili che, messi di fronte all’evidenza delle riprese e al quadro investigativo ormai delineato, hanno ammesso le proprie responsabilità. L’attività dei carabinieri ha inoltre permesso di recuperare la refurtiva, immediatamente restituita alla legittima proprietaria. Per la coppia è così scattata la denuncia in stato di libertà per furto.

