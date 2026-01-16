Catania, rapinano per strada un grossista di gioielli da 197mila euro

Una trasferta di lavoro finita in rapina: è stata la disavventura di un grossista di gioielli, arrivato dal Veneto a Catania per far visionare dei preziosi ad alcuni clienti. Adesso, però, i poliziotti hanno arrestato i presunti responsabili del furto ai suoi danni: M. F. A. (classe 1981) e N. S. A. (classe 1973) le iniziali dei due, che dovranno rispondere di rapina aggravata. Avvenuta mentre l’uomo stava tornando alla sua auto, portando con sé il campionario di gioielli. In quel momento, il grossista è stato avvicinato da due persone, a piedi ma con il volto nascosto dai caschi. I quali lo hanno strattonato con violenza per togliergli lo zaino e prendere i gioielli al suo interno dal valore di circa 197mila euro. Facendo anche capire, davanti alle resistenze della vittima, di essere armati di pistola. La successiva denuncia da cui sono scattate le indagini e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno, però, permesso di individuarli.