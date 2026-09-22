Stava passeggiando nell’area pedonale di via Crispi, a Palermo, quando è stata investita da uno scooter in fuga dai carabinieri. ​Poteva andare peggio alla donna di 45 anni, trasportata all’ospedale Villa Sofia in discrete condizioni di salute e in attesa di concludere le visite. Peggio andrà ai due giovani che, a bordo di un motorino senza targa, hanno provato a scappare da un posto di blocco dei carabinieri in via Enrico Albanese. Superando anche le barriere in cemento della zona pedonale, appunto, dove hanno investito la 45enne. Finendo, però, per cadere anche loro dal mezzo: i militari sono così riusciti a bloccare e denunciare il passeggero 17enne. Mentre il guidatore, in un primo momento, è riuscito a scappare. Comunque riconosciuto, si tratta di un 24enne in affidamento in prova con l’obbligo di dimora notturna. Che si è presentato in caserma, per rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Adesso si trova agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.