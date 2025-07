Palermo: dissuasori spostati da ignoti, comune invia gru in piazza Magione per rimetterli a posto

Sono stati divelti da ignoti i dissuasori per il traffico che da poco tempo erano stati collocati in piazza Magione, in seguito alle richieste dei residenti. Il Comune di Palermo ha già inviato una gru del Coime per rimetterli al loro posto. «Lo spostamento dei dissuasori serve sia per byapassare la Ztl, sia per rendere pedonali i parcheggi. Questi ultimi vengono gestiti da parcheggiatori abusivi, sia di colore che nostrani, i quali sovente usano toni intimidatori» dichiara l’associazione Terra Vacua. «Se qualcuno ha pensato di fare come se fosse a casa propria ha commesso un grave errore – sottolinea Antonio Nicolao, vicepresidente della I Circoscrizione -. Sono sicuro che le autorità competenti faranno luce sull’accaduto».