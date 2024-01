Stretta contro i parcheggiatori abusivi. A Palermo in 14 denunciati perché recidivi

Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno sanzionato 25 parcheggiatori abusivi durante i controlli eseguiti in centro e nella periferia della città. Quattordici di loro sono stati denunciati perché recidivi. In questo caso la legge prevede la pena dell’arresto da 6 mesi a un anno e un’ammenda da 2 a 7 mila euro. Due sono stati denunciati per essersi rifiutati di fornire le generalità. Le somme di denaro trovate in possesso dei posteggiatori sono state sequestrate per la confisca. I controlli continueranno nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, e saranno intensificati nelle zone del centro interessate dalla movida.