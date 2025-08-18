Palermo: controlli a Mondello, 6 denunciati e un’attività sospesa per lavoro in nero

Controlli negli esercizi commerciali della borgata marinara di Mondello e nel quartiere di Partanna Mondello che hanno portato alla denuncia di 6 persone, di età compresa tra i 32 e i 57 anni, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri di San Lorenzo hanno fermato due uomini di 34 e 57 anni che, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di coltelli di genere vietato e, per tale motivo, sono stati denunciati per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Un 45enne è stato fermato alla guida della sua auto e sorpreso con livello di alcol superiore a quello consentito dalla legge, ed è stato denunciato. Altri due palermitani di 40 e 49 anni sono stati denunciati perché sorpresi a svolgere la mansione di parcheggiatore abusivo. I Carabinieri del Nas e del Nil hanno effettuato controllato due attività commerciali della borgata marinara.

In piazza Mondello è stato denunciato il 32enne titolare di un locale dove sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. All’interno dell’attività gli ispettori del lavoro hanno accertato la presenza di 7 lavoratori in nero, di cui uno extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che non erano stati sottoposti alle visite mediche prescritte. Al gestore, sanzionato amministrative per un totale di 11.500 euro, è stata anche notificata la sospensione dell’attività. In Piano Gallo i Carabinieri hanno controllato un’altra attività e alla titolare 45enne sono state contestate violazioni amministrative per un importo superiore ai 5mila euro per mancata formazione dei lavoratori, mancata nomina del medico, mancata valutazione dei rischi e per la presenza di telecamere non autorizzate.

Complessivamente sono state identificate 189 persone, controllati 71 veicoli, effettuate 5 perquisizioni, segnalate 4 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di modiche quantità di droga. Sono state elevate 34 sanzioni al Codice della strada, tra cui 14 mancate coperture assicurative, 9 omesse revisioni, 5 guide senza patente, 4 mancanze di documenti di guida e 2 guide senza casco, per un totale di 44mila euro.