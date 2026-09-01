Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro: vigile del fuoco intossicato

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vigile del fuoco è rimasto intossicato durante le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia.

Fiamme partite dal tetto

Il rogo sarebbe partito dal tetto della struttura, probabilmente da un condizionatore. Le fiamme hanno provocato danni anche all’interno del centro commerciale. A causa delle elevate temperature raggiunte dall’incendio, il controsoffitto di una vasta area della struttura ha ceduto, collassando.

Centro commerciale evacuato

Poco dopo la propagazione delle fiamme, il centro commerciale è stato evacuato per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Sul posto sono impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco, al lavoro per circoscrivere l’incendio e impedire che il rogo possa estendersi ad altre parti della struttura. Presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti sull’accaduto. Restano da chiarire le cause dell’incendio e l’entità complessiva dei danni provocati dalle fiamme.

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