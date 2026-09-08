Bagheria, perseguita una donna che l’ha rifiutato: braccialetto elettronico per un 51enne

Foto generata con AI

Una relazione voluta a tutti i costi: con telefonate continue, pedinamenti e appostamenti sotto casa, nonostante i rifiuti di lei. Finisce con un divieto di avvicinamento a mille metri dalla donna e braccialetto elettronico lo stalking portato avanti da un 51enne di Palermo. Nei confronti di una 48enne di Bagheria che, esasperata e impaurita, si è rivolta alle forze dell’ordine. Sul caso si è attivata la procura di Termini Imerese, applicando le misure previste dal codice rosso contro i reati di genere.