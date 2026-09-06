Foto di Vigili del fuoco

Palermo, bombola prende fuoco in casa: ferita una donna

06/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una bombola ha preso fuoco stamattina in una casa in via Ammiraglio RizzoPalermo, con la conseguenza di una donna ferita. Il serbatoio della bombola da campeggio, dal peso di 4 chili, avrebbe avuto una perdita. Che ha generato una fiammata, con cui è rimasta ferita la donna. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno temuto si trattasse di un’esplosione. Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco, che hanno messo in sicurezza la bombola, e i soccorsi del 118 per la signora.

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