Palermo, bombola prende fuoco in casa: ferita una donna

Foto di Vigili del fuoco

Una bombola ha preso fuoco stamattina in una casa in via Ammiraglio Rizzo a Palermo, con la conseguenza di una donna ferita. Il serbatoio della bombola da campeggio, dal peso di 4 chili, avrebbe avuto una perdita. Che ha generato una fiammata, con cui è rimasta ferita la donna. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno temuto si trattasse di un’esplosione. Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco, che hanno messo in sicurezza la bombola, e i soccorsi del 118 per la signora.