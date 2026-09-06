Cefalù, rissa al lungomare con colpo di pistola termina con nove denunciati

Una rissa al lungomare Giardina di Cefalù, nel Palermitano, conclusa con nove persone denunciate dai carabinieri, tra i 19 e i 54 anni. L’episodio risale alla notte del 23 agosto 2026 quando, vicino a un locale, si è scatenata la violenza, con tanto di un colpo di pistola. L’arrivo dei carabinieri ha cessato la rissa, permettendo anche di assistere le vittime. E di iniziare le indagini. Tra i denunciati, in cinque sono cittadini di Cefalù, tra cui l’autore dello sparo. Con una pistola a salve senza tappo rosso, trovata poco distante sul tetto dello spogliatoio di un lido. Non lontano dal bossolo calibro 9 a salve esploso.