Guardia Mangano, rubati circa 90 chili di mango

06/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un frutto prezioso, con un alto valore sul mercato e, per questo, sempre più spesso rubato. È il mango siciliano, protagonista del furto in un terreno di Guardia Mangano, frazione di Acireale, nel Catanese, ricostruito dai carabinieri. I militari, durante un apposito controllo dei veicoli in transito nelle strade vicino agli appezzamenti, hanno fermato e poi denunciato due uomini: un 59enne di Riposto e un 41enne di Giarre. I due sono stati bloccati nella frazione Scillichenti, con a bordo circa 90 chili di mango. Risultati appena rubati da un fondo agricolo vicino e restituiti al proprietario. Considerato il valore sul mercato, i mango rubati valevano quasi mille euro.

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