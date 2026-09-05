Foto di pagina Facebook del Parco isola di Pantelleria

Una nuova specie di pipistrello individuata in Sicilia, a Pantelleria per la precisione. Con questa scoperta si scioglie un mistero zoologico che si trascinava da qualche secolo. La nuova specie animale Nycteris thebaica, tradotto volgarmente nella Nitteride tebana. Il suo nome richiama l’Egitto. L’eccezionale scoperta è stata effettuata al termine di una campagna di studio ed ascolto sul campo, in vari luoghi dell’isola al largo delle coste del trapanese, tramite una attrezzatura particolare: rilevatori ultrasonori calibrati e posizionati in punti strategici tramite i quali si è potuto così pervenire ad individuare l’animale.

Un mistero zoologico che si trascina dal 1800

Un dibattito sulla sua presenza o meno sul suolo europeo che aveva animato in passato la comunità scientifica. La scoperta pantesca apre cosi nuovi scenari ed aggiunge una nuova specie alla lista della intera fauna esistente sul suolo continentale. Questa campagna è inserita nello Studio della distribuzione ed ecologia dei Chirotteri del Parco Nazionale Isola di Pantelleria – Direttiva Biodiversità 2022–2024 ed è stata finanziata dal parco stesso, con il supporto di grossi Istituti tedeschi quali la Alexander von Humboldt Foundation, la Heidehof Stiftung e la Leibniz Foundation.

Un team di studiosi che ha scovato un autentico fantasma, anzi probabilmente due

Un fantasma dal passato è l’inizio del titolo dell’articolo pubblicato in inglese sulla rivista scientifica Global Ecology and Conservation a firma di Danilo Russo, Luca Cistrone, Andrea Biddittu e Mirijam Knornschild, i quali tra l’altro hanno evidenziato la probabile presenza non di uno ma bensi due esemplari che interagiscono tra loro. Nel testo della loro pubblicazione sono stati resi noti anche alcuni piccoli dettagli relativi alla morfologia dell’animale, come ad esempio la sua struttura alare coerente con il volo lento ed altamente manovrabile in ambienti complessi e con prede che possono essere catturate sia dalle superfici sia in volo oppure la caratteristica importante della tendenza a volare molto vicino al suolo.

O ancora, il fatto che sia un pipistrello sussurrante cioè produce richiami di ecolocalizzazione a bassissima intensità ed a banda larga difficili da rilevare a meno che il pipistrello non voli vicino ad un microfono. Il professor Russo docente tra l’altro presso l’università Federico II di Napoli – sulla sua pagina social ha voluto ringraziare pubblicamente il Parco Isola di Pantelleria per il suo costante supporto, e nel commentare il lavoro svolto ha ulteriormente definito il concetto che: «si tratta di un nuovo ed entusiasmante risultato ottenuto – scrive – grazie alla collaborazione tra il nostro gruppo di ricerca e quello di Mirijam Knornschild presso il Museum fur naturkunde Berlin. Ora le ricerche proseguiranno per comprenderne l’ecologia, il comportamento, e lo stato di conservazione».