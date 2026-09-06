Foto generata con AI

Una confisca da quasi un milione e mezzo nei confronti dei fratelli Gaetano e Roberto Marturana e della madre Angela Luvaro per usura. È quella decisa dalla Cassazione, comprendendo beni immobili, terreni e rapporti finanziari della famiglia tra l’Agrigentino e Caltanissetta. Nello specifico, il provvedimento comprende una casa, due magazzini e quote di altri sei magazzini a Canicattì, un immobile a Caltanissetta, diversi terreni a Naro, una cassetta di sicurezza e un conto corrente. Del patrimonio inizialmente sottoposto a confisca, per un totale di due milioni, tornano alla famiglia tre appartamenti a Canicattì, tra cui uno con cantina. Il provvedimento nasce da un’indagine per usura nei confronti dei Marturana, non nuovi a problemi giudiziari.