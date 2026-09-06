Foto generata con AI

Incidente sul lavoro ad Alcamo: un morto e un ferito durante l’uso della vendemmiatrice

06/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un morto e un ferito in un incidente sul lavoro, stamattina ad Alcamo, nel Trapanese. A perdere la vita Stefano Palumbo, 67 anni, rimasto incastrato in una vendemmiatrice in contrada Quaranta Salme. Trasferito, invece, in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo l’uomo rimasto ferito. Si tratta di Massimo Lauria, 57 anni, al momento in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze