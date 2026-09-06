Un morto e un ferito in un incidente sul lavoro, stamattina ad Alcamo, nel Trapanese. A perdere la vita Stefano Palumbo, 67 anni, rimasto incastrato in una vendemmiatrice in contrada Quaranta Salme. Trasferito, invece, in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo l’uomo rimasto ferito. Si tratta di Massimo Lauria, 57 anni, al momento in prognosi riservata. […]
Foto generata con AI
Incidente sul lavoro ad Alcamo: un morto e un ferito durante l’uso della vendemmiatrice
Un morto e un ferito in un incidente sul lavoro, stamattina ad Alcamo, nel Trapanese. A perdere la vita Stefano Palumbo, 67 anni, rimasto incastrato in una vendemmiatrice in contrada Quaranta Salme. Trasferito, invece, in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo l’uomo rimasto ferito. Si tratta di Massimo Lauria, 57 anni, al momento in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri.