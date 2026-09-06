Foto Alberto De Leo

L’Etna patrimonio mondiale dell’Unesco e le immancabili distese di rifiuti abbandonati. Un triste binomio che caratterizza il vulcano da decenni. Una delle ultime denunce social riguarda una vasta porzione di territorio nei pressi di Nicolosi, nella zona dei Monti Rossi. Foto e video in cui si vedono distese di vestiti, scatole, mobili, materassi, oggetti di plastica, imballaggi e ogni genere di materiale abbandonati ai margini della vegetazione.

Le immagini sono state pubblicate sul gruppo Facebook «I LOVE ETNA &..», una delle comunità online dedicate al vulcano, che conta oltre 22mila iscritti. Nelle fotografie si vede un’enorme quantità di rifiuti sparsa sul terreno, a ridosso della vegetazione. Non si tratta di piccoli sacchetti abbandonati lungo una strada sterrata: tra la spazzatura compaiono cassetti, pannelli, scatole, abiti, giocattoli e oggetti di uso quotidiano, segno di uno scarico evidentemente consistente che rimanda ai servizi di svuota cantine e garage effettuati in maniera abusiva su tutto il territorio. Insieme alle foto e ai video è stata condivisa una mappa per individuare l’area alle porte di Nicolosi, in uno dei territori maggiormente frequentati da chi raggiunge l’Etna.

Un problema che viene da lontano

Quello che mostrano le fotografie, però, non è un problema nato negli ultimi giorni. L’abbandono dei rifiuti sulle pendici dell’Etna è una questione che si trascina da decenni, con interventi di pulizia che spesso non sono riusciti a impedire la formazione di nuove discariche. Uno degli ultimi interventi di pulizia, per esempio, è stato effettuato nel territorio del Comune di Bronte, lungo la strada che conduce a piano dei Grilli. Anche qui, come accade da molti anni, erano stati gettati enormi quantità di rifiuti a ridosso della strada in basolato lavico, nel bel mezzo della colata del 1651.

Foto e video di Alberto De Leo