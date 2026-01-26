Palermo, bloccato viale Regione Siciliana dopo un incidente

26/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico questa mattina lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo scontro, avvenuto tra due automobili, si è verificato sulla carreggiata centrale della circonvallazione in direzione Trapani, all’altezza di via Perpignano.

La prima dinamica dell’incidente lungo viale Regione Siciliana

Nell’impatto, come riporta Palermo Today, uno dei conducenti è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso sul posto. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le ripercussioni sulla viabilità sono state immediate: complice l’orario di punta, la principale arteria cittadina è andata rapidamente in congestione, con lunghe code che si sono formate già a partire dal ponte Corleone. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, impegnate nei rilievi di rito e nella gestione del traffico, per consentire il ripristino della circolazione.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Blitz antidroga dei carabinieri a Randazzo, 14 indagati
Leggi la notizia

Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico questa mattina lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo scontro, avvenuto tra due automobili, si è verificato sulla carreggiata centrale della circonvallazione in direzione Trapani, all’altezza di via Perpignano. La prima dinamica dell’incidente lungo viale Regione Siciliana Nell’impatto, come riporta Palermo Today, uno dei conducenti è […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
Leggi la notizia

Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico questa mattina lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo scontro, avvenuto tra due automobili, si è verificato sulla carreggiata centrale della circonvallazione in direzione Trapani, all’altezza di via Perpignano. La prima dinamica dell’incidente lungo viale Regione Siciliana Nell’impatto, come riporta Palermo Today, uno dei conducenti è […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze