Palermo, bloccato viale Regione Siciliana dopo un incidente

Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico questa mattina lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo scontro, avvenuto tra due automobili, si è verificato sulla carreggiata centrale della circonvallazione in direzione Trapani, all’altezza di via Perpignano.

La prima dinamica dell’incidente lungo viale Regione Siciliana

Nell’impatto, come riporta Palermo Today, uno dei conducenti è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso sul posto. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le ripercussioni sulla viabilità sono state immediate: complice l’orario di punta, la principale arteria cittadina è andata rapidamente in congestione, con lunghe code che si sono formate già a partire dal ponte Corleone. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, impegnate nei rilievi di rito e nella gestione del traffico, per consentire il ripristino della circolazione.