Blitz dei carabinieri nel quartiere Boccadifalco, a Palermo

Palermo, blitz dei carabinieri a Boccadifalco: arresti, denunce e multe

04/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un blitz dei carabinieri nel quartiere Boccadifalco di Palermo ha portato ad arresti e sanzioni per traffico di stupefacenti, detenzione di armi, allacci abusivi alla rete elettrica e violazioni del codice della strada. I militari hanno arrestato un 33enne che aveva collegato in maniera abusiva il proprio impianto elettrico di casa alla rete pubblica. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato affidato in prova ai servizi sociali. Stessa accusa, ma conclusa con una denuncia, per altre cinque persone tra i 31 e i 73 anni. Sorte condivisa da due uomini di 21 e 43 anni, denunciati per porto di armi od oggetti atti a offendere. Durante il blitz sono state anche effettuate alcune perquisizioni, con relativi sequestri di varie dosi di cocaina, marijuana e hashish. Con diverse segnalazioni alla Prefettura per gli assuntori identificati.

I controlli su strada

Nel bilancio ci sono anche quattro deferimenti per guida senza patente, ripetuta nell’arco di due anni. Scovati tra le 209 persone e i 97 veicoli controllati. Sanzionate 32 violazioni al Codice della strada, che sono costate ai cittadini protagonisti un totale di oltre 16mila euro e 75 punti delle patenti. Contestazioni anche per 7 mancate coperture assicurative, 6 casi di guida senza casco e 2 senza cinture di sicurezza. Il sequestro amministrativo, infine, è scattato per 8 veicoli e il fermo per altri 7.

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