Palermo: carabinieri sequestrano droga, contanti e armi

Foto di carabinieri

I nuovi controlli nelle piazze di spaccio di Palermo si concludono con l’arresto di un 27enne e il sequestro di droga, contanti e armi improprie. Attraverso una perquisizione personale e poi in due abitazioni e alcuni magazzini, i carabinieri hanno trovato oltre 100 dosi di hashish, due confezioni di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati oltre 4mila euro in contanti e un foglio con degli appunti, ritenuti annotazioni contabili sullo spaccio. Ma i militari hanno trovato anche alcuni oggetti utilizzabili come armi: due tirapugni e un dissuasore elettrico, per cui il 27enne è stato denunciato. Durante un altro controllo a un 36enne, è stato rinvenuto un panetto di quasi 100 grammi di hashish. Nascosto in un locale tecnico usato come autolavaggio di cui l’uomo sarebbe il gestore.