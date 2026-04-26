Foto di carabinieri

Palermo: carabinieri sequestrano droga, contanti e armi

26/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I nuovi controlli nelle piazze di spaccio di Palermo si concludono con l’arresto di un 27enne e il sequestro di droga, contanti e armi improprie. Attraverso una perquisizione personale e poi in due abitazioni e alcuni magazzini, i carabinieri hanno trovato oltre 100 dosi di hashish, due confezioni di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati oltre 4mila euro in contanti e un foglio con degli appunti, ritenuti annotazioni contabili sullo spaccio. Ma i militari hanno trovato anche alcuni oggetti utilizzabili come armi: due tirapugni e un dissuasore elettrico, per cui il 27enne è stato denunciato. Durante un altro controllo a un 36enne, è stato rinvenuto un panetto di quasi 100 grammi di hashish. Nascosto in un locale tecnico usato come autolavaggio di cui l’uomo sarebbe il gestore.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026
Leggi la notizia

I nuovi controlli nelle piazze di spaccio di Palermo si concludono con l’arresto di un 27enne e il sequestro di droga, contanti e armi improprie. Attraverso una perquisizione personale e poi in due abitazioni e alcuni magazzini, i carabinieri hanno trovato oltre 100 dosi di hashish, due confezioni di marijuana e materiale per il confezionamento […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026
di

La settimana che chiude aprile, da lunedì 27, cambia l’assetto di qualcosa di fondamentale: ad annunciarlo all’oroscopo della nostra rubrica è l’arrivo dell’originale Urano in Gemelli. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – trovano molta motivazione nel rinnovare la propria vita. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – ritrovano motivazione e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze