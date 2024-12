Palermo, sequestrati 60 chili di botti nel quartiere Zen: denunciate due persone

Due persone denunciate e 60 chili di botti sequestrati. A Palermo 60 chili di botti sono stati sequestrati e due persone – un 46enne e un 40enne – sono state denunciate dai carabinieri per detenzione illegale di materiale esplodente. I militari hanno eseguito una perquisizione in un immobile nella disponibilità degli indagati e hanno trovato petardi e mortaretti. I botti erano in un appartamento tra i padiglioni di edilizia popolare del quartiere Zen: la loro presenza rappresentava «un potenziale pericolo per tutti i residenti del condominio», dicono i carabinieri.